Составить предложения со словами Асхана тамак денсаулык омiр ас адам
Қазақ тiлi
Составить предложения со словами Асхана тамак денсаулык омiр ас адам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қонырауда балалар асханаға барды. Мадияр танғы асын ішті. Денсаулық-зор байлық. Өмір бір-ақ рет беріледі. Мирас мешітте ас берді. Адам баласы ен бақытты тіршілік иесі
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