Составить предложения со словами ( чествовать, почитать )
Русский язык
Составить предложения со словами ( чествовать, почитать )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера на нашем заводе был концерт,на котором мы чествовали наших ветеранов. Мы всегда обязаны почитать ветеранов Великой Отечественной Войны.
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