Составить предложения со словами ( чествовать, почитать )

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Составить предложения со словами ( чествовать, почитать )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера на нашем заводе был концерт,на котором мы чествовали наших ветеранов. Мы всегда обязаны почитать ветеранов Великой Отечественной Войны.
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