Стихи Сергея Михалкова

Литература
Стихи Сергея Михалкова
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Гость:
Белые стихи Снег кружится, Снег ложится — Снег! Снег! Снег! Рады снегу зверь и птица И, конечно, человек! Рады серые синички: На морозе мерзнут птички, Выпал снег — упал мороз! Кошка снегом моет нос. У щенка на черной спинке Тают белые снежинки. Тротуары замело, Все вокруг белым-бело: Снего-снего-снегопад! Хватит дела для лопат, Для лопат и для скребков, Для больших грузовиков. Снег кружится, Снег ложится — Снег! Снег! Снег! Рады снегу зверь и птица И, конечно, человек! Только дворник, только дворник Говорит: — Я этот вторник Не забуду никогда! Снегопад для нас — беда! Целый день скребок скребет, Целый день метла метёт. Сто потов с меня сошло, А кругом опять бело! Снег! Снег! Снег!
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