Написать однокоренные слова,составить с ними предложения желание ,доброжелатель, перерождение, вообразить, раздражать, профессия,фильтровать,штангист
Русский язык
Написать однокоренные слова,составить с ними предложения желание ,доброжелатель, перерождение, вообразить, раздражать, профессия,фильтровать,штангист
Ответ(ы) на вопрос:
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Доброжилатель - добролюб , перерождение - рождение , вообразить -образ , раздражать - дражит , профессия - профессии ,фильтровать - фильтр , штангист - штанга.
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