Знакомы ли вам предания об основании Рима . какую роль в создании картины истории ??ревнего мира играли предания легенды пж помогите

Литература
Знакомы ли вам предания об основании Рима . какую роль в создании картины истории ??ревнего мира играли предания легенды пж помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По легенде Рим основан двумя братьями Ромулом и Ремом .А братья были выкормлены волчицей . Многие  события из истории древнего мира  восстановлены  на основе легенд и былей
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