Определить главные особености географического положения центрального крыма
География
Определить главные особености географического положения центрального крыма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климатические особенности Западного Крыма определяются местными ландшафтами и близким расположением к морю. В этом регионе Крыма нет высоких гор и густых лесов, преобладает равнинная местность, которая постепенно превращается в степь. Благодаря таким особенностям ландшафта Западного берега Крыма здесь нет никаких преград для ветра, дующего то с моря, то с суши, постоянно обновляя воздух и насыщая его полезными фитонцидами, ионами и солями моря.
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