Составить предложения со словами прогноз прогнозирование
Русский язык
Составить предложения со словами прогноз прогнозирование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я включила телевизор, а там говорили про прогноз погоды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Радиус основания цилиндра равен 4 см, высота в 2 раза больше длины окружности основания.Найди объем цилиндра.
Математика
Геометрия
В треугольнике mnk стороны mn и nk равны, ml - высота треугольника, угол mnk равен 17 граду??ов. найдите внешний угол при вершине m
Математика