Составить предложения со словами прогноз прогнозирование

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Составить предложения со словами прогноз прогнозирование
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я включила телевизор, а там говорили про прогноз погоды.
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