Составить предложения в котором есть сущ. либо единственного числа или множестве??ного числа.

Русский язык
Составить предложения в котором есть сущ. либо единственного числа или множестве??ного числа.
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Гость:
Девочка прилестна ! Эти цветы вкусно пахнут !                                    (((например
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