Составить рассказ о произведениях Пришвина.В этом тебе помогут эти вопросы: Что и??тересует Пришвина? О чём он пишет? Как объяснил писательсвой интерес к жизни природы в рассказе "Родина"? Чем этот рассказ отличается от других ...

Литература

Составить рассказ о произведениях Пришвина.В этом тебе помогут эти вопросы: Что и??тересует Пришвина? О чём он пишет? Как объяснил писательсвой интерес к жизни природы в рассказе "Родина"? Чем этот рассказ отличается от других произведений автора? Какие важные мысли он в нём высказал? В рассказе "Ребята и утята" Пришвину удается убедить читателей в необходимости охранять природу? Можем ли мы сказать что писатель живо интересуется жизнью животных и птиц что он очень наблюдательный и внимательный человек? Приведи примеры из прочитаных рассказов. Как относится Пришвин к своим героям:по доброму, с юмором, равнодушно, зло , с нежностью, с состраданием?Почему ты так думаешь? Что объединяет произведения писателя? За чем он их создал?

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