СРОЧНО! 1.решить неравенство -2(g+5) больше или равно 200 2.решить неравенство 9-4x lt;6 - 6x
Алгебра
СРОЧНО! 1.решить неравенство -2(g+5) больше или равно 200 2.решить неравенство 9-4x lt;6 - 6x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -2g-10>=200 -2g>=210 g<=105 2) 9-4x<6-6x -4x+6x<6-9 2x<-3 x<-1,5
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