Маша купила мороженое за 15 рублей. После этого у неё осталось на 15 рублей больше, ч??м она истратила. Сколько рублей было у Маши?

Математика
Маша купила мороженое за 15 рублей. После этого у неё осталось на 15 рублей больше, ч??м она истратила. Сколько рублей было у Маши?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+15=30 осталось 30+15 =45р было
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение и Сделай проверку 8 икс минус 5 икс минус 3 равно 6
Ответить
Математика
Какие могут быть стороны треугольника периметр которого 14 см нарисуй один из таких прямоугольникахо
Ответить
Математика
Моторная лодка 2ч плыла по течению реки и 3ч против течения.Собственная скорость м??торной лодки 19,5 км/ч,скорость течения реки 2,8 км/ч.Какое рас...
Ответить
Математика
Упр 63 пожалуйста помогите
Ответить
Математика
Из чисел 4,009; 4,9; 4,90; 4,090; 4,900 выберите равные. 1. 4,9; 4,90; 4,900 2. 4,90; 4,900; 4,090. 3. 4,9; 4,90; 4,090. 4. 4,009; 4,090; 4...
Ответить