Маша купила мороженое за 15 рублей. После этого у неё осталось на 15 рублей больше, ч??м она истратила. Сколько рублей было у Маши?
Математика
Маша купила мороженое за 15 рублей. После этого у неё осталось на 15 рублей больше, ч??м она истратила. Сколько рублей было у Маши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+15=30 осталось 30+15 =45р было
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