Маша купила мороженое за 15 рублей. После этого у неё осталось на 15 рублей больше, ч??м она истратила. Сколько рублей было у Маши?

Математика

Маша купила мороженое за 15 рублей. После этого у неё осталось на 15 рублей больше, ч??м она истратила. Сколько рублей было у Маши?

Автор: Гость