Собери слова в цепочку. какие слова ты соединил. почему? колыхать, покачивать, дуть, мыслить, думать, размышлять, веять, качать, раскачивать

Русский язык
Собери слова в цепочку. какие слова ты соединил. почему? колыхать, покачивать, дуть, мыслить, думать, размышлять, веять, качать, раскачивать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качать, покачивать и раскачивать-потому что общий корень "кач". Колыхать, дуть, веять-тут общий смысл(все связано с ветром). Мыслить, думать, размышлять-тут тоже общий смысл. Ну я так считаю. Надеюсь хоть чем то я помогла))
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