Зробити звуко-буквений аналіз до слів:сьогодні,памятай.До слова ДОБРИМ добрати протилежне за значенням слово.
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Зробити звуко-буквений аналіз до слів:сьогодні,памятай.До слова ДОБРИМ добрати протилежне за значенням слово.
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