Найти сторону равнобедренного треугольника,если две из сторон 3,7 см;7,5 см.

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Следствие из теоремы (цитата):. Для любых трех точек A, B и С, не лежащих на одной прямой, справедливы неравенства: AB < AC + CB, AC < AB + BC, BC < BA + AC. Каждое из этих неравенств называется неравенством треугольника. --------------------------------------------------------- Дан равнобедренный треугольник, в котором известны две стороны. Если третья сторона равна 3,7см, то 3,7+3,7 =7,4 7,5>7,4. Следовательно, равными могут быть стороны по 7,5 см 3,7< 7,5+7,5 Ответ: стороны 7,5 см; 7,5 см; 3,7 см