Найти сторону равнобедренного треугольника,если две из сторон 3,7 см;7,5 см.

Геометрия
Найти сторону равнобедренного треугольника,если две из сторон 3,7 см;7,5 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следствие из теоремы (цитата):. Для любых трех точек A, B и С, не лежащих на одной прямой, справедливы неравенства:   AB < AC + CB,   AC < AB + BC,   BC < BA + AC.  Каждое из этих неравенств называется неравенством треугольника. ---------------------------------------------------------  Дан равнобедренный треугольник, в котором известны две стороны.  Если третья сторона равна 3,7см, то  3,7+3,7 =7,4   7,5>7,4. Следовательно, равными могут быть стороны по 7,5 см 3,7< 7,5+7,5   Ответ: стороны 7,5 см;  7,5 см;  3,7 см
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