Напишите пожалуйста сочинение про дружбу (70 слов, 9-ый класс)

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Дружба – это когда люди хотят быть вместе, когда они интересуют друг друга, доверяют друг другу. Дружба возможна только при соблюдении определенных «законов», важнейшими из которых являются уважения прав друг друга, умение признавать свои ошибки, обязательность, отсутствие споров о вкусах, терпимость и справедливая критика. Настоящий друг лучше, чем кто-либо другой поймёт наше настроение, наши переживания, разделит радость и огорчения, проявит сочувствие, утешит и поддержит в трудную минуту, окажет бескорыстную помощь. Нормы и правила, которыми руководствуются люди в дружеских отношениях, - это равноправие, готовность прийти на помощь, умение понять, уважение, преданность и доверие. Настоящие друзья поддерживают друг друга не только эмоционально, но и другими доступными для них способами, причем такая поддержка всегда является бескорыстной, идет от души. Дружба – это взаимоотношения, основанные на взаимной открытости, полном доверии, общности интересов, преданности людей друг другу, их постоянной готовности в любой момент прийти друг другу на помощь. Дружеские отношения бескорыстны.Многие знают о таком явлении как дружба, но дружить не умеют. Зачастую причиной этому служит непонимание человеком ее природы. Только поняв, что такое дружба, он получает возможность реализовать себя в ней. Хотя в дружбе всегда кто-то больше дает, чем получает, дружба все-таки основана на взаимности, друзья должны друг друга поддерживать. Друг всегда протянет руку помощи, вызволит из беды. Даже если нам никогда не приходилось воспользоваться его помощью, мы можем положиться на него: он не подведет, не оставит тебя одного в трудную минуту. Дружить – это добровольно делиться с другим тем, что для вас важно, будь то ваши время или тайны, собственность или чувства. Доверие делает дружбу прочнее, укрепляет ее. Если дружеские чувства имеют определенные границы, это говорит о том, что речь идет о ненастоящей дружбе. Каждый из нас имеет товарищей и приятелей для совместных развлечений, в качестве «жилетки», в которую можно поплакаться, но настоящий друг – это друг на все случаи жизни. В настоящей дружбе, когда чувствуешь другого как самого себя, можно рассказывать обо всем без стеснения. На настоящую дружбу не влияют время и расстояние. Люди могут разговаривать друг с другом лишь изредка, быть в разлуке в течение многих лет, но все равно оставаться очень близкими друзьями. Дружба означает близость и взаимное тяготение людей друг к другу. Женская дружба тоже существует, хотя очень многие в этом сомневаются, большинство считают, что дружбы между девушками не бывает, что она заканчивается, рано или поздно, а существует она ради взаимовыгоды. Нет, мы считаем, что она есть, просто есть такой сложный и жуткий период в отношениях – притирка характеров, он может быть и очень долгим, но чем сложнее это время проходит, тем дружба в дальнейшем крепче. Потому что за это время переживаешь столько неприятных для тебя вещей, поступков, такая вот проверка, и если ты ее пройдешь – потом-то и начнутся отношения, которых ты заслужил, может это и будет настоящая крепкая дружба, вот тогда ты и поймешь, способен ли создать настоящие отношения с человеком. Главное – вытерпеть это время и суметь понять человека, это очень сложно, удержать завязывающуюся дружбу. Крепкая дружба по-другому и не строится, нужно быть терпимым и несмотря ни на что не терять уверенности. Как только мы осознаем важность дружеских отношений, слово «друг» приобретает иной смысл, значение и глубину. Если жизнь – лотерея, то истинный друг – огромный приз.