Помогите пожалуйста! 1.Кому принадлежат имена Нумитор,Амулий,Рея Сильвия,Ромул,Ре??? Что известно о них из легенды об основании Рима?

Гость: Гость:

1. Эти все имена связаны с легендой об основании Рима.2.Нумитор- царь, правивший одним из племени латинов.Амулий - его брат, который силой захватил престол.Рея Сильвия - дочь царя Нумитора, родившая близнецов от бога войны Марса.Рем и Ромул- братья-близнецы, которых от гибели спасла волчица и Ромул стал основателем города Рима.3. В древнем Риме в управлении принимали участие только патриции ( потомки древнейших жителей Рима), они входили в сенат, ведавший вопросами войны и мира, выбирали пожизненного царя. Также в Риме был царь , избираемый сенатом.