Придумайте и запишите по одному предложению с плрилагательными во множественном чесле 2-3 падежах

Русский язык
Придумайте и запишите по одному предложению с плрилагательными во множественном чесле 2-3 падежах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Люблю красивых(В.п) котят . 2) Вкусные(И.п.) конфеты лежали на столе . 3) Думаю о детских(П.п) мечтах.
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