Решите. 0,48 :6 7,9 : 316 543,4 : 143 Побыстрей !!

Математика
Решите. 0,48 :6 7,9 : 316 543,4 : 143 Побыстрей !!
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