6020:70=? Помогите!!! Срочно нужно и ещё только плиз побыстрее и ещё примерчики 750:50-40:5 и 360:6-20:1 по действию
Математика
6020:70=? Помогите!!! Срочно нужно и ещё только плиз побыстрее и ещё примерчики 750:50-40:5 и 360:6-20:1 по действию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.6020:70=86 2750:50(15)-40:5(8)=7 3.360:6(60)-20:1(20=40
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