6020:70=? Помогите!!! Срочно нужно и ещё только плиз побыстрее и ещё примерчики 750:50-40:5 и 360:6-20:1 по действию

Математика

6020:70=? Помогите!!! Срочно нужно и ещё только плиз побыстрее и ещё примерчики 750:50-40:5 и 360:6-20:1 по действию

Автор: Гость