Составить сочинение на тему 1 день в жизни жреца

Гость: Гость:

Фараону Хеопсу было пятнадцать лет, он вместе с отцом, фараоном Снофру, присутствовал на Великом совете Верховных жрецов. Хеопс видел напряженное лицо отца и его встревоженный взгляд. Великий фараон сидел не подвижно, скрестив руки на груди, и вслушивался в слова жрецов. Жрецы спороли друг с другом. Их речи говорились спокойными голосом, но смысл речей был яростным. На совете решалась судьба Черной земли, судьба его народа, судьба каждого египтянина. И вдруг раздался страшный грохот, жрецы бросились к окнам, фараон, вопреки традиции, приподнялся. Рухнула недостроенная пирамида. В этот день на Верховном совете решили возводить Великую пирамиду Хеопса.