Составить сочинение на тему 1 день в жизни жреца

История
Составить сочинение на тему 1 день в жизни жреца
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фараону Хеопсу было пятнадцать лет, он вместе с отцом, фараоном Снофру, присутствовал на Великом совете Верховных жрецов. Хеопс видел напряженное лицо отца и его встревоженный взгляд. Великий фараон сидел не подвижно, скрестив руки на груди, и вслушивался в слова жрецов. Жрецы спороли друг с другом. Их речи говорились спокойными голосом, но смысл речей был яростным. На совете решалась судьба Черной земли, судьба его народа, судьба каждого египтянина. И вдруг раздался страшный грохот, жрецы бросились к окнам, фараон, вопреки традиции, приподнялся. Рухнула недостроенная пирамида. В этот день  на Верховном совете решили возводить Великую пирамиду Хеопса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Холит квочка Около дворочка, Водит деток Около клеток Слово-командир и завис??мое слово?
Ответить
Английский язык
Напишите рассказ об коллекции на англиском языке
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника 84см его длинна 26см найдите площадь этого прямоугольника
Ответить
Математика
Решить ураанение с разделяющими переменными 2y'√x=y,если y(0)=1
Ответить
Химия
У атомов водорода и фосфора почти одинаковые значения ЭО. каков тип химической св??зи в молекуле фосфорина PH3?
Ответить