Составить три предложения о школе
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Составить три предложения о школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школу нужно ходить обязательно, ведь людям нужно образование. Школа - второй дом. Там дети находят друзей.
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