СОСТАВИТ УРАВНЕНИЕ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.Ученики за 3 дня собрали 1350 кг яблок.Сколько кг яблок соберут ученики за 7 дней,если каждый день они собирают одинаковое количество яблок?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.

Математика

СОСТАВИТ УРАВНЕНИЕ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.Ученики за 3 дня собрали 1350 кг яблок.Сколько кг яблок соберут ученики за 7 дней,если каждый день они собирают одинаковое количество яблок?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.

Автор: Гость