СОСТАВИТ УРАВНЕНИЕ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.Ученики за 3 дня собрали 1350 кг яблок.Сколько кг яблок соберут ученики за 7 дней,если каждый день они собирают одинаковое количество яблок?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.
Математика
СОСТАВИТ УРАВНЕНИЕ И РЕШИТЬ ЗАДАЧУ.Ученики за 3 дня собрали 1350 кг яблок.Сколько кг яблок соберут ученики за 7 дней,если каждый день они собирают одинаковое количество яблок?СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
×÷7=1350 ×=1350×7 ×=9450 Вроде так
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