Составте 2 задачи про друга

Гость: Гость:

МИША пригласил на свой день рождения своих друзей: пять из них девочек а остальные мальчики. Стол накрыл на 18 персон. Две девочки и столько же мальчиков не пришли. Торт был разрезан на 15 кусков Сколько мальчиков было на дне рождении. хватило ли всем торта ?