Составте 2 задачи про друга
Математика
Составте 2 задачи про друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МИША пригласил на свой день рождения своих друзей: пять из них девочек а остальные мальчики. Стол накрыл на 18 персон. Две девочки и столько же мальчиков не пришли. Торт был разрезан на 15 кусков Сколько мальчиков было на дне рождении. хватило ли всем торта ?
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