В результате чего формируются атмосферные фронты

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При движении воздушные массы разных типов неизбежно соприкасаются друг с другом. Это сопровождается резким изменением погоды. Переходная зона между двумя массами называется поверхностью раздела, или фронтальной поверхностью, а линия пересечения этой поверхности с земной - атмосферным фронтом. Теплый фронт возникает при наползании теплой воздушной массы на холодную. Теплые массы, поднимаясь наклонно вверх, адиабатически охлаждаются - возникает широкая пелена облаков слоистых форм с зоной обложных осадков впереди фронта. Давление перед фронтом падает. Предшественниками теплого фронта являются перистые облака в виде “коготков”. Судно, пересекая зону теплого фронта, попадает в широкую полосу обложного дождя или снега с пониженной видимостью. Перед теплым фронтом наблюдаются так называемые предфронтальные туманы. Холодный фронт второго рода движется быстро и возникает при энергичном “подклинивании” холодных масс под теплые, которые выжимаются вверх. В результате адиабатического охлаждения в них образуются кучево-дождевые облака, сопровождаемые ливнями и грозами. Холодный фронт с ливневыми облаками наступает “стеной”. Впереди, в качестве предвестников фронта, быстро движутся перисто-кучевые облака, ниже, в среднем ярусе, продвигаются “обточенные” ветром высококучевые чечевицеобразиые. Давление непосредственно перед фронтом сильно и неравномерно падает, судно попадает в зону ливней, гроз, шквалов и сильного волнения. Отвратительное ощущение – попасть в 20-метровый шквал с градом. А потом сидеть абсолютно мокрым на холодном ветру, потому что спрятать одежду не успел - рифился. Холодный фронт первого рода движется медленнее по сравнению с холодным фронтом второго рода. Клин холодного воздуха как бы подсекает теплые массы, вынуждая их подниматься вверх, что приводит к образованию облачной системы. Все процессы выражены не так бурно, как у холодного фронта второго рода. За линией фронта имеется пелена слоисто-дождевых и высокослоистых облаков, из которых выпадают обложные осадки (см. рисунок) . В результате слияния теплого и холодного фронтов возникает сложный фронт - фронт окклюзии. Скорость перемещения холодного фронта больше, чем теплого. Поэтому при слиянии фронтов теплый воздух вытесняется вверх, образуя верхний фронт. В зависимости от соотношения температур характер фронта окклюзии может быть: - нейтрального типа, когда вытесненные теплые массы и облачные системы фронтов располагаются по фронтальным поверхностям, а температуры холодных масс, догоняющей и уходящей, одинаковы, при этом осадки постепенно ослабевают и прекращаются; - теплого типа, когда температура массы наступающего холодного фронта выше температуры лежащей впереди массы, поэтому более теплая наступающая масса начинает "скользить" вперед и вверх по поверхности раздела теплого фронта; - холодного типа, когда температура наступающего холодного фронта более низкая. Холодные массы начинают подсекать более теплые и заставляют их восходить вдоль поверхности раздела холодного фронта.