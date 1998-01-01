В треугольнике АВС АС=ВС, АВ=15, tgВАС=¾. Найдите высоту АН.
Геометрия
В треугольнике АВС АС=ВС, АВ=15, tgВАС=¾. Найдите высоту АН.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AC=BC BC=BH+HC пусть AC=x, тогда HC=x-3 AH²=15²-3² AH²=x²-(x-3)² 225-9=x²-x²-9+6x 6x=225 x=37.5 по теореме cos: BC²=AB²+AC²-2AC*AB*cos<A 1406.25=225=1406.25-1125cos<A 5625=900+5625-4500cos<A 4500cos<A=900 cos<A=1/5
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