Вычислите!пожалуйста,помогите 1)-5+4,9 -6-5,6 -7+6,3

Математика
Вычислите!пожалуйста,помогите 1)-5+4,9 -6-5,6 -7+6,3
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Гость:
1 -9,9 2 -4 3 -7 Вроде так
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