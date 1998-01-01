Найдите неизвестный множитель a) 46*x=1058 б) 47*x=1457 в)x*43=2451 г)x*51=1377 д) x*15=675 e)27*x=1998

Математика
Найдите неизвестный множитель a) 46*x=1058 б) 47*x=1457 в)x*43=2451 г)x*51=1377 д) x*15=675 e)27*x=1998
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)46*х=1058 х=1058/46 х=23 б)47*х=1457 х=1457/47 х=31 в)х*43=2451 х=2451/43 х=57 г)х*51=1377 х=1377/51 х=27 д)х*15=675 х=675/15 х=45 е)27*х=1998 х=1998/27 х=74
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите!пожалуйста,помогите 1)-5+4,9 -6-5,6 -7+6,3
Ответить
Математика
По количеству цифр в частном определи наибольшее значение цифры,которая должна с??оять в разряде сотен.А35:6,В28:4,С68:6,Д49:7
Ответить
Химия
Вычислить массу гидроксида цинка , который реагирует с 0,1 моля серной кислоты
Ответить
Математика
Используйте таблицу простых чисел из чисел 66 97 128 139 201 311 450 502 503 641 864 879 991 в одну строку выпишите простые числа а в другую составные
Ответить
Литература
Гордость это хорошо или плохо??
Ответить