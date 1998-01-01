Найдите неизвестный множитель a) 46*x=1058 б) 47*x=1457 в)x*43=2451 г)x*51=1377 д) x*15=675 e)27*x=1998
Математика
Найдите неизвестный множитель a) 46*x=1058 б) 47*x=1457 в)x*43=2451 г)x*51=1377 д) x*15=675 e)27*x=1998
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)46*х=1058 х=1058/46 х=23 б)47*х=1457 х=1457/47 х=31 в)х*43=2451 х=2451/43 х=57 г)х*51=1377 х=1377/51 х=27 д)х*15=675 х=675/15 х=45 е)27*х=1998 х=1998/27 х=74
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По количеству цифр в частном определи наибольшее значение цифры,которая должна с??оять в разряде сотен.А35:6,В28:4,С68:6,Д49:7
Математика
Используйте таблицу простых чисел из чисел 66 97 128 139 201 311 450 502 503 641 864 879 991 в одну строку выпишите простые числа а в другую составные
Литература