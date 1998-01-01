Кто такие филистимляне и какую роль они сыграли в жизни древних Евреев?
История
Кто такие филистимляне и какую роль они сыграли в жизни древних Евреев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Филистимляне-это древний народ живший на территории Израиля. Благодаря тому,что филистимляне воевали успешно против израилетян,заставило последних объединить разрозненные племена под властью единого царя
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