Составьте 20 словосочетаний по теме: Буква а - о в корне -лаг-, -лож-.
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Составьте 20 словосочетаний по теме: Буква а - о в корне -лаг-, -лож-.
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Приложить силы излагать мысль касаться руки друга незгораемый костюм прикосновение мамы разгорелся костер заработать травой пригорелое молоко водоросли в воде растелать кровать
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