Составьте 20 словосочетаний по теме: Буква а - о в корне -лаг-, -лож-.

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Составьте 20 словосочетаний по теме: Буква а - о в корне -лаг-, -лож-.
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Автор: Гость
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Гость:
Приложить силы излагать мысль касаться руки друга незгораемый костюм прикосновение мамы разгорелся костер  заработать травой  пригорелое молоко  водоросли в воде  растелать кровать
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