Составьте 5 двусоставных предложений и чем выражено пожалуйста

Гость: Гость:

1. Ученик открыл тетрадь. Подлежащее - ученик, выражено существительным, сказуемое - открыл, выражено глаголом. 2. Солнце летом светит ярко. Подлежащее - солнце, выражено существительным, сказуемое - светит, выражено глаголом. 3. Мы пойдём в театр в субботу. Подлежащее -мы, выражено местоимением, сказуемое - пойдём, выражено глаголом. 4. Папа подарил мне смартфон. Подлежащее - папа, выражено существительным, сказуемое - подарил, выражено глаголом. 5. Друг позвонит мне вечером. Подлежащее - друг, выражено существительным, сказуемое - позвонит, выражено глаголом.