Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1)сумма разности чисел 238и149 ?? числа 506 2)частное суммы и разности чисел 46и16 3) произведение суммы чисел 124и126 и разности чисел 313и307 4) разность произведения чисел...

Математика

Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1)сумма разности чисел 238и149 ?? числа 506 2)частное суммы и разности чисел 46и16 3) произведение суммы чисел 124и126 и разности чисел 313и307 4) разность произведения чисел 32и15 и частного чисел 896и28

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