Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1)сумма разности чисел 238и149 ?? числа 506 2)частное суммы и разности чисел 46и16 3) произведение суммы чисел 124и126 и разности чисел 313и307 4) разность произведения чисел...
Математика
Составьте числовое выражение и найдите его значение: 1)сумма разности чисел 238и149 ?? числа 506 2)частное суммы и разности чисел 46и16 3) произведение суммы чисел 124и126 и разности чисел 313и307 4) разность произведения чисел 32и15 и частного чисел 896и28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (238-149)+506 2) (46+16):(46-16) 3) (124+126)*(313-307) 4) (32*15)-(896:28) вроде бы так
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