Составьте и запишите 3 предложения с отрицательной частицей НЕ о том, чего не могу?? делать: 1 вариант. Бельчонок. 2 вариант. Медвежонок. Пожалуйста, сделайте ответы по подробнее!

Русский язык
Составьте и запишите 3 предложения с отрицательной частицей НЕ о том, чего не могу?? делать: 1 вариант. Бельчонок. 2 вариант. Медвежонок. Пожалуйста, сделайте ответы по подробнее!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бельчонок не ест мёд, не плавает через большую речку и не спит всю зиму. медвежонок не прыгает по деревьям, не живёт в дупле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Плохая штука до добра не доведет, разобрать по членам предложения.
Ответить
Биология
Первая помощь при укусе ядовитой змеи
Ответить
Математика
Кирилл прочитал 56 страниц, что составило 7/12 книги,сколько страниц в книге?
Ответить
Русский язык
От Краснодара до Вологды от Красноярска до Москвы. Расставьте запятые, пожалуйста
Ответить
Обществознание
Что такое свобода? Это кладезь утех? Или это забота О себе после всех? Неподъёмное счастье, Сбросив зависть и спесь Распахнуть душу нас...
Ответить