Составьте и запишите 3 предложения с отрицательной частицей НЕ о том, чего не могу?? делать: 1 вариант. Бельчонок. 2 вариант. Медвежонок. Пожалуйста, сделайте ответы по подробнее!
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Составьте и запишите 3 предложения с отрицательной частицей НЕ о том, чего не могу?? делать: 1 вариант. Бельчонок. 2 вариант. Медвежонок. Пожалуйста, сделайте ответы по подробнее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бельчонок не ест мёд, не плавает через большую речку и не спит всю зиму. медвежонок не прыгает по деревьям, не живёт в дупле.
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