Составьте и запишите 5-6 предложений по картине "Девочка с гусями в поле" употребля?? любые из предложенных наречий и прилагательных. Красивый, красиво. удобный, удобно. Скромный, скромно. Агрессивный, агрессивно. Прохладный, п...

Русский язык

Составьте и запишите 5-6 предложений по картине "Девочка с гусями в поле" употребля?? любые из предложенных наречий и прилагательных. Красивый, красиво. удобный, удобно. Скромный, скромно. Агрессивный, агрессивно. Прохладный, прохладно. Зелёный, зелено. Громкий, громко. Бледный, бледно.

Автор: Гость