Составьте и запишите 5-6 предложений по картине "Девочка с гусями в поле" употребля?? любые из предложенных наречий и прилагательных. Красивый, красиво. удобный, удобно. Скромный, скромно. Агрессивный, агрессивно. Прохладный, п...
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Составьте и запишите 5-6 предложений по картине "Девочка с гусями в поле" употребля?? любые из предложенных наречий и прилагательных. Красивый, красиво. удобный, удобно. Скромный, скромно. Агрессивный, агрессивно. Прохладный, прохладно. Зелёный, зелено. Громкий, громко. Бледный, бледно.
Ответ(ы):
Гость:
Девочка красиво кормит гуся .
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