Составьте и запишите повествовательные предложения из групп слов : в, тихо, лесу, осеннем; треск, только,сучьев, раздается; пробираются, чащу, лоси, это, сквозь;

Русский язык
Составьте и запишите повествовательные предложения из групп слов : в, тихо, лесу, осеннем; треск, только,сучьев, раздается; пробираются, чащу, лоси, это, сквозь;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихо в лесу осеннем; Только треск сучьев раздается; Это лоси пробираются сквозь чащу.
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