Составьте и запишите повествовательные предложения из групп слов : в, тихо, лесу, осеннем; треск, только,сучьев, раздается; пробираются, чащу, лоси, это, сквозь;
Русский язык
Составьте и запишите повествовательные предложения из групп слов : в, тихо, лесу, осеннем; треск, только,сучьев, раздается; пробираются, чащу, лоси, это, сквозь;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихо в лесу осеннем; Только треск сучьев раздается; Это лоси пробираются сквозь чащу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Экономика
География