Составьте и запишите повествовательные предложения из групп слов : в, тихо, лесу, осеннем; треск, только,сучьев, раздается; пробираются, чащу, лоси, это, сквозь;

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Составьте и запишите повествовательные предложения из групп слов : в, тихо, лесу, осеннем; треск, только,сучьев, раздается; пробираются, чащу, лоси, это, сквозь;

Автор: Гость