Составьте и запишите предложение.Определение,подлежащее,сказуемое,дополнение.

Русский язык
Составьте и запишите предложение.Определение,подлежащее,сказуемое,дополнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алый закат не оставит ни шанса. Бесценная коллекция была сохранена.
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