Составьте и запишите предложения со словарными словами
Русский язык
Составьте и запишите предложения со словарными словами
Ответ(ы):
Гость:
Я ем морковь. Картофель очень хороший овощ Горох очень вкусный продукт Я очень люблю огурцы В этом году у нас очень хороший урожай !
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