Составьте предложения с данными словами, используя их так:

Гость: Гость:

1) Эту картину написал (да-да, не нарисовал) замечательный русский художник. 2) Мой любимый детский писатель - Александр Сергеевич Пушкин: у него замечательные сказки. 3) Оказывается у меня был надежный друг - Вова, который никому не рассказал мои секреты и всегда был готов помочь мне. 4) Я не очень интересный собеседник ... 5) Тот мужчина, в чью машину я попал мячом, оказался президент(-ом) своместного предприятия вместе с моим отцом...