Составьте предложения с данными словами, используя их так:
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Составьте предложения с данными словами, используя их так:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Эту картину написал (да-да, не нарисовал) замечательный русский художник. 2) Мой любимый детский писатель - Александр Сергеевич Пушкин: у него замечательные сказки. 3) Оказывается у меня был надежный друг - Вова, который никому не рассказал мои секреты и всегда был готов помочь мне. 4) Я не очень интересный собеседник ... 5) Тот мужчина, в чью машину я попал мячом, оказался президент(-ом) своместного предприятия вместе с моим отцом...
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