Составьте предолжение из этих слов пожалуйста : резюме ,турне,ралли,инкогнито,хэп??и-энд

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Составьте предолжение из этих слов пожалуйста : резюме ,турне,ралли,инкогнито,хэп??и-энд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В фильме который только что посмотрел был хэппи-энд
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