Составьте словарный диктант (30 слов) на тему не с любыми частями речи

Гость: Гость:

Неширокий (=узкий синоним без не) Не мягкий, а твердый. Не пять, не пять, а шесть, не плакать, нездоровиться, не злись, не играй, негодующий, невооруженная охрана, не сшитое, а связанное, уроки не сделаны, не встретив, не оглядываясь, недомогая, невесело(=грустно синоним с не), неряшливо, не глубоко, а мелко, нечто, некоторый И в том духе