Составьте словарный диктант (30 слов) на тему не с любыми частями речи
Русский язык
Составьте словарный диктант (30 слов) на тему не с любыми частями речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неширокий (=узкий синоним без не) Не мягкий, а твердый. Не пять, не пять, а шесть, не плакать, нездоровиться, не злись, не играй, негодующий, невооруженная охрана, не сшитое, а связанное, уроки не сделаны, не встретив, не оглядываясь, недомогая, невесело(=грустно синоним с не), неряшливо, не глубоко, а мелко, нечто, некоторый И в том духе
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