В1 пожалуйста, прошуууууу

Математика
В1 пожалуйста, прошуууууу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log2x=y y^2-3y-4=0 y1=4 y2=-1 log2x=4 x1=16 log2x=-1 x2=1/2 Произведение корней х1×х2=1/2×16=8
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