Составьте текст описание на тему, " дождливая погода" употребите сложноподчиненые предложения
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Составьте текст описание на тему, " дождливая погода" употребите сложноподчиненые предложения
Ответ(ы):
Гость:
Ребята гуляли на улице.Нначалась дождливая погода.Они расбежались по домам. после дождя земля была мокрая.Ддождь намочил траву.появилась радуга.Дети либовалис радугой. После дождя прекрасная погода!
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