Составьте уравнение прямой АВ, если: А(4:-1), В(-6:2)
Геометрия
Составьте уравнение прямой АВ, если: А(4:-1), В(-6:2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. уравнение прямой, проходящей через 2 точки А(4;-1) и В(-6;2): (x-xA)/(xB-xA)=(y-yA)/(yB-yA) (x-4)/(-6-4)=(y-(-1))/(2-(-1)). (x-4)/(-10)=(y+1)/3 |*3 y=-0,3x+0,2 2. y=kx+b. A(4;-1) {-1=k*4+b. { b=-4k-1 {b=-4k-1 {b=0,2 B(-6;2). 2=k*(-6)+b 2=-6k-4k-1 k=-3/10 k=0,3 y=-0,3x+0,2 y+0,3x-0,2=0 |*10 10y+3x-2=0 3x+10y-2=0
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