Составьте уравнение реакций в полном и сокращенном виде NaOH+H3PO4
Химия
Составьте уравнение реакций в полном и сокращенном виде NaOH+H3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3NaOH +H3PO4 =Na3PO4 +3H2O 3Na⁺ +OH⁻ +3H⁺+PO4³⁻ =3Na⁺ +PO4³⁻ +3H2O OH⁻ +3H⁺ =3H2O
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