Составьте уравнения к цепочке
Химия
Составьте уравнения к цепочке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr2O3 + 2Al = 2Cr + Al2O3 2Cr + 3H2O = Cr2O3 + 3H2 Cr + H2SO4 = CrSO4 + H2 CrSO4 + 2NaOH = Cr(OH)2 + Na2SO4 Сr(ОН)2 = СrO + H 2O 3CrO = Cr2O3 + Cr 2Cr + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3H2 Cr2(SO4)3 + 6NaOH = 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4 Cr(OH)3 + NaOH = NaCrO2 + 2H2O Cr(OH)3 + 3NaOH = Na3[Cr(OH)6] 2Cr(OH)3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2O
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