Помогите пж решить уровнение смешенное число надо превротить в десятичнуь дробь
Математика
Помогите пж решить уровнение смешенное число надо превротить в десятичнуь дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3/4 = 1,75 (1,75+х):1,9=2,5 1,75+х=2,5*1,9 1,75+х=4,75 х=4,75-1,75 х=3 ......................... 1 1/2 =1,5 (7,1-х):3,6=1,5 7,1-х=1,5*3,6 7,1-х=5,4 х=7,1-5,4 х=1,7
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