Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, которые позволяют осущ??ствить следующие химические превращения: CuCl2 -gt; Cu(OH)2 -gt; CuSO4 -gt; Cu(NO3)2
Химия
Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, которые позволяют осущ??ствить следующие химические превращения: CuCl2 -gt; Cu(OH)2 -gt; CuSO4 -gt; Cu(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca(OH) 2 + CuCl2 → Cu(OH)2↓ + CaCl2 Cu(OH) 2 + H 2 S O 4 = Cu S O 4 + 2 H 2 O Последнюю не знаю как(
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