Стихи на казахском языке про знания,учебу для 3 класса
Қазақ тiлi
Стихи на казахском языке про знания,учебу для 3 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ақыл тіс Бауырым Ауырған шамалы Бір тісін тастады жұлғызып. Тісіне күдікпен қарады, Ой келіп өзіне бір қызық. Дәрігер абайсыз суырып Алды ма әлде ақыл тісімді, Деп ойлап, Мұқият жуынып, Ақылсыз емесін түсінді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Анализ текста Луч света падает на спелую вишню. Он отражается по законам оптики и попадает в глаз человека. Энергия и частота колебаний световых ...
Английский язык
Русский язык
История
Только прошу,можно оочень коротко? Когда возникла золотая орда? В чем проявилас?? зависимость русских земель от золотой орды? какое влияние о...