Составьте уравнения реакций, зная, что образуется одно вещество: а) барий+кислород (О2) --gt; ____ б) натрий+хлор (Cl2)--gt;____ в) медь+кислород --gt;____ г) калий+сера--gt;____ д) литий+кислород--gt;____

Химия

Составьте уравнения реакций, зная, что образуется одно вещество: а) барий+кислород (О2) --gt; ____ б) натрий+хлор (Cl2)--gt;____ в) медь+кислород --gt;____ г) калий+сера--gt;____ д) литий+кислород--gt;____

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