Составьте уравнения реакций, зная, что образуется одно вещество: а) барий+кислород (О2) --gt; ____ б) натрий+хлор (Cl2)--gt;____ в) медь+кислород --gt;____ г) калий+сера--gt;____ д) литий+кислород--gt;____
Химия
Составьте уравнения реакций, зная, что образуется одно вещество: а) барий+кислород (О2) --gt; ____ б) натрий+хлор (Cl2)--gt;____ в) медь+кислород --gt;____ г) калий+сера--gt;____ д) литий+кислород--gt;____
Ответ(ы) на вопрос:
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2Ba+O2-->2BaO 2Na+Cl2-->2NaCl 2Cu+O2-->2CuO 2K+S-->K2S 4Li+O2-->2Li2O
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