Составьте уровнения реакций в молекулярном и ионном виде Na2SiO3+HCl-gt; MgCO3+HNO3-gt; Ba(OH)2+H2SO4-gt;
Химия
Составьте уровнения реакций в молекулярном и ионном виде Na2SiO3+HCl-gt; MgCO3+HNO3-gt; Ba(OH)2+H2SO4-gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO32Na(+) + SiO3(-2) + 2H(+) + 2Cl(-) = 2Na(+) + 2Cl(-) + H2SiO32H(+) + SiO3(-2) =H2SiO3MgCO3 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + CO2 + H2OMgCO3 + 2H(+) + 2NO3(-) = Mg(+2) + 2NO3(-) + CO2 + H2OMgCO3 + 2H(+) = Mg(+2) + CO2 + H2OBa(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2OBa(+2) + 2OH(-) + 2H(+) + SO4(-2) =BaSO4 + H2O
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