Составьте выражение для длины ломаной ABCD,если AB=x,BC на 2,93 см меньше AB,а CD на 4,31 дм бо??ьше AB и упростите его. Помогите пожалуйста.

Математика

Составьте выражение для длины ломаной ABCD,если AB=x,BC на 2,93 см меньше AB,а CD на 4,31 дм бо??ьше AB и упростите его. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость