Составьте выражение для длины ломаной ABCD,если AB=x,BC на 2,93 см меньше AB,а CD на 4,31 дм бо??ьше AB и упростите его. Помогите пожалуйста.
Математика
Составьте выражение для длины ломаной ABCD,если AB=x,BC на 2,93 см меньше AB,а CD на 4,31 дм бо??ьше AB и упростите его. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+(x-2.93см)+(x+4.31дм) x+x-2.93см+x+43.1см 3x+40.17см
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